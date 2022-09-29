Премьера детективного триллера «Решение уйти» в Нижнем

Создатели утверждают, что история будет держать зрителей в настоящем напряжении. Атмосфера у фильма получилась невероятно запоминающейся благодаря усилиям сценаристов, операторов, художников по костюмам и композиторов, заслужившим себе репутацию в профессиональной сфере своей работой над такими картинами, как «Олдбой», «Жажда», «Служанка», «Таксист» и «Крепость».

В ролях: Пак Хэ-иль («Стрела. Абсолютное оружие», «Воспоминания об убийстве»), Ко Гён-Пхё («Охотник за дезертирами», «Мой сосед – кумихо») и Тан Вэй («Вожделение», «Долгий день уходит в ночь»)





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Фото: кадры из фильма