Премьера детективного триллера «Решение уйти» в Нижнем

Корейская кинолента от режиссера Пак Чхан-ука вышла на большие экраны. Главный корейский фильм 2022 года от компании, подарившей нам «Паразитов», смотрим в Нижнем.
Действия в новой киноленте от автора «Олдбоя» разворачиваются на фоне захватывающих дух горных и морских пейзажей.
В центре сюжета – расследование таинственной смерти мужчины высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Чем отчаяннее детектив пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется.
Создатели утверждают, что история будет держать зрителей в настоящем напряжении. Атмосфера у фильма получилась невероятно запоминающейся благодаря усилиям сценаристов, операторов, художников по костюмам и композиторов, заслужившим себе репутацию в профессиональной сфере своей работой над такими картинами, как «Олдбой», «Жажда», «Служанка», «Таксист» и «Крепость».
В ролях: Пак Хэ-иль («Стрела. Абсолютное оружие», «Воспоминания об убийстве»), Ко Гён-Пхё («Охотник за дезертирами», «Мой сосед – кумихо») и Тан Вэй («Вожделение», «Долгий день уходит в ночь»)
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: кадры из фильма
Комментарии (0)