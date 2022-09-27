Бесплатные кинопоказы «Классика в «Рекорде»

1 октября центр культуры «Рекорд» проведет бесплатные кинопоказы трех фильмов. Публикуем подробную программу.
15:00 — «Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский вместе с легендарной певицей Рене Флеминг исполняет Чайковского, Верди, Беллини, Рахманинова.
17:00 — «Шербурские зонтики»
Мюзикл, который совершил революцию в своем жанре. Фильм Жака Деми стал первой картиной, в которой нет ни одного разговорного диалога и все герои поют.
19:00 — «Артист»
Вневременная история любви, понятная без слов и способная преодолеть любые языковые барьеры. Смелый и безупречный оммаж Золотому веку Голливуда от режиссера Мишеля Хазанавичуса.
Вход свободный.
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Фото: кадр из фильма
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