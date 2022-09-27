Бесплатные кинопоказы «Классика в «Рекорде»

15:00 — «Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский вместе с легендарной певицей Рене Флеминг исполняет Чайковского, Верди, Беллини, Рахманинова.

17:00 — «Шербурские зонтики»

Мюзикл, который совершил революцию в своем жанре. Фильм Жака Деми стал первой картиной, в которой нет ни одного разговорного диалога и все герои поют.

19:00 — «Артист»

Вневременная история любви, понятная без слов и способная преодолеть любые языковые барьеры. Смелый и безупречный оммаж Золотому веку Голливуда от режиссера Мишеля Хазанавичуса.

Вход свободный.





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Фото: кадр из фильма



