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Кино и сериалы

Beat Weekend снова в Нижнем

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С 5 по 16 октября в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Главными площадками проекта станут — кинотеатр «Орленок», «Синема Парк» в «Фантастике» и центр культуры «Рекорд».

 

В программе фестиваля — фильмы-победители национального конкурса и лучшие работы Beat Weekend прошлых лет, фильмы про Стэнли Кубрика, Мишеля Баския, XXXTentacion, про рейвы в Иране, ночную жизнь Берлина 80-х и , к примеру, про Териберку Мурманской области.

Узнать подробную программу и приобрести билеты можно здесь.



 

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Фото: кадр из фильма

 

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