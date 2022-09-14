Beat Weekend снова в Нижнем

В программе фестиваля — фильмы-победители национального конкурса и лучшие работы Beat Weekend прошлых лет, фильмы про Стэнли Кубрика, Мишеля Баския, XXXTentacion, про рейвы в Иране, ночную жизнь Берлина 80-х и , к примеру, про Териберку Мурманской области.

Узнать подробную программу и приобрести билеты можно здесь.







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Фото: кадр из фильма