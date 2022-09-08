Юных нижегородцев научат создавать эко-мультфильмы

Педагоги-мультипликаторы научат детей создавать свои истории из пластилина. Дети сами изготовят персонажей, декорации и выполнят съемки в различных анимационных техниках из природных материалов, бумаги, пластилина.

Стать участником фестиваля может любой желающий ребенок от шести лет.

Программа на сентябрь:

12 сентября в 17:30 — центр «вМесте» на улице Пермякова, 16

13 сентября в 17:00 — центр «вМесте» на улице Панина, 19

14 сентября в 13:00 — ТОС м/р ОАО Агракамбинат «Горьковский» на Московском шоссе, 314а

14 сентября в 17:30 — ТОС м/р «Горьковский» на улице Заломова, 10

19 сентября в 17:00 — соседский центр «Молитовский затон» на улице Заводская, 15/5

Записаться на мастер-классы и узнать актуальное расписание фестиваля можно по телефону: +7(910) 103 17 83.

Впервые «Фестиваль зеленых мультфильмов» прошел в Нижнем в прошлом году. В нем приняло участие более 200 детей, было создано восемь мультфильмов.







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Фото: архив пресс-служб