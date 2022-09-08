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Юных нижегородцев научат создавать эко-мультфильмы

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Мастер-классы для детей по созданию пластилиновых эко-мультфильмов пройдут в Нижнем Новгороде. С 12 сентября по 20 ноября пять соседских центров откроют классы.

 

Педагоги-мультипликаторы научат детей создавать свои истории из пластилина. Дети сами изготовят персонажей, декорации и выполнят съемки в различных анимационных техниках из природных материалов, бумаги, пластилина.

Стать участником фестиваля может любой желающий ребенок от шести лет.

Программа на сентябрь:

  • 12 сентября в 17:30 — центр «вМесте» на улице Пермякова, 16
  • 13 сентября в 17:00 — центр «вМесте» на улице Панина, 19
  • 14 сентября в 13:00 — ТОС м/р ОАО Агракамбинат «Горьковский» на Московском шоссе, 314а
  • 14 сентября в 17:30 — ТОС м/р «Горьковский» на улице Заломова, 10
  • 19 сентября в 17:00 — соседский центр «Молитовский затон» на улице Заводская, 15/5

Записаться на мастер-классы и узнать актуальное расписание фестиваля можно по телефону: +7(910) 103 17 83.

Впервые «Фестиваль зеленых мультфильмов» прошел в Нижнем в прошлом году. В нем приняло участие более 200 детей, было создано восемь мультфильмов.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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