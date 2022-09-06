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Кино и сериалы

Публикуем программу бесплатных кинопоказов в парках Нижнего

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В Нижегородских парках весь сентябрь будут бесплатно устраивать кинопоказы. Можно посмотреть современные фильмы и мультфильмы. Время начала сеансов — 19:30. Вход свободный.

 

Расписание:

  • 6 сентября, парк «Дубки» — «Маленький воин»
  • 7 сентября, парк Станкозавода — «Моя ужасная сестра»
  • 8 сентября, парк Станкозавода — мультфильм «Лунные приключения»
  • 9 сентября, парк им. Свердлова — «Лиловый шар»
  • 13 сентября, парк им. Свердлова — фильм «Тайна амулета»
  • 14 сентября, парк «Дубки» — «Нефутбол»
  • 15 сентября, парк Станкозавода — мультсеанс «Мулан. Новая легенда»
  • 21 сентября, парк им. Свердлова — мультфильм «Тайна парка развлечений»
  • 22 сентября, парк «Дубки» — фильм «Школа магических зверей»
  • 23 сентября, парк Станкозавода — фильм «Мой волк»

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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