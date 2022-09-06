Публикуем программу бесплатных кинопоказов в парках Нижнего

В Нижегородских парках весь сентябрь будут бесплатно устраивать кинопоказы. Можно посмотреть современные фильмы и мультфильмы. Время начала сеансов — 19:30. Вход свободный.
Расписание:
- 6 сентября, парк «Дубки» — «Маленький воин»
- 7 сентября, парк Станкозавода — «Моя ужасная сестра»
- 8 сентября, парк Станкозавода — мультфильм «Лунные приключения»
- 9 сентября, парк им. Свердлова — «Лиловый шар»
- 13 сентября, парк им. Свердлова — фильм «Тайна амулета»
- 14 сентября, парк «Дубки» — «Нефутбол»
- 15 сентября, парк Станкозавода — мультсеанс «Мулан. Новая легенда»
- 21 сентября, парк им. Свердлова — мультфильм «Тайна парка развлечений»
- 22 сентября, парк «Дубки» — фильм «Школа магических зверей»
- 23 сентября, парк Станкозавода — фильм «Мой волк»
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Фото: архив пресс-служб
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