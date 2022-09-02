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Кино и сериалы

Киноклуб в Саду кино

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3 сентября в квартале церкви Трех Святителей покажут фильм-исследование Германа Васке о природе творчества «Почему мы креативны?». Путешествуя по всему миру, Герман общался с ключевыми фигурами эпохи и задавал им вопрос о природе креативности.

 

101 собеседник поделился мыслями о природе креативности. Среди них — ученые, музыканты, художники и режиссеры, лауреаты «Оскара», Нобелевской премии, звезды политики, бизнеса и науки.

3 сентября, 20:00.

Сад кино, ул. Новая, 22

Вход — бесплатный, но нужна регистрация.

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