Киноклуб в Саду кино

3 сентября в квартале церкви Трех Святителей покажут фильм-исследование Германа Васке о природе творчества «Почему мы креативны?». Путешествуя по всему миру, Герман общался с ключевыми фигурами эпохи и задавал им вопрос о природе креативности.
101 собеседник поделился мыслями о природе креативности. Среди них — ученые, музыканты, художники и режиссеры, лауреаты «Оскара», Нобелевской премии, звезды политики, бизнеса и науки.
3 сентября, 20:00.
Сад кино, ул. Новая, 22
Вход — бесплатный, но нужна регистрация.
18+
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