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Кино и сериалы

Фестиваль уличного кино откроется в Нижнем

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В эту субботу, 3 сентября, в «Рекорде» покажут знаковые фильмы с фестивалей прошлых лет и кинокартины внеконкурсной программы. За один вечер можно посмотреть пять короткометражек.

 

Программа вечера:

«Подводник»

  • режиссер Александр Назаров. Лента рассказывает историю пропавшего пять лет назад подводника.

«Большая восьмерка»

  • режиссер Иван Соснин. Фильм о том, что осталось за кадром благоустройства города перед саммитом.

«Интервью»

  • режиссер Иван Соснин. Это история о Соне, которую вырастила в одиночку мама.

«Варя»

  • режиссер Нина Горбушина. Фильм, где главная героиня пытается стать работником пожарной части.

«Каждый 88»

  • режиссер Дарья Лебедева. Кинокартина поднимает тему жизни и смерти.

Начало в 19:00. Вход на сеансы свободный.

 

 

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Фото: кадр из фильма «Варя»

 

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