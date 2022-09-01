Фестиваль уличного кино откроется в Нижнем

В эту субботу, 3 сентября, в «Рекорде» покажут знаковые фильмы с фестивалей прошлых лет и кинокартины внеконкурсной программы. За один вечер можно посмотреть пять короткометражек.
Программа вечера:
«Подводник»
- режиссер Александр Назаров. Лента рассказывает историю пропавшего пять лет назад подводника.
«Большая восьмерка»
- режиссер Иван Соснин. Фильм о том, что осталось за кадром благоустройства города перед саммитом.
«Интервью»
- режиссер Иван Соснин. Это история о Соне, которую вырастила в одиночку мама.
«Варя»
- режиссер Нина Горбушина. Фильм, где главная героиня пытается стать работником пожарной части.
«Каждый 88»
- режиссер Дарья Лебедева. Кинокартина поднимает тему жизни и смерти.
Начало в 19:00. Вход на сеансы свободный.
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Фото: кадр из фильма «Варя»
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