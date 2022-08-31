Ретроспектива Бергмана на экране «Рекорда»

8 сентября в 19:00 — «Молчание»

завораживающий фильм-сновидение шведского классика о противостоянии разума и инстинкта

18+

13 сентября в 19:00 — «Шепоты и крики»

совершенная картина Бергмана о природе отчаяния, близости смерти и прикосновении любви

18+

​20 сентября в 19:00 — «Осенняя соната»

камерный шедевр о чувствах – самый «бергмановский фильм»

16+

27 сентября в 19:00 — «Сквозь темное стекло»

интеллектуальный триллер с элементами хоррора и первый фильм трилогии о «молчании Бога»

16+

Показы пройдут в центре культуры «Рекорд» по адресу: улица Пискунова, 11/7. Подробности здесь.





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