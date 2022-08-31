Ретроспектива Бергмана на экране «Рекорда»

8 сентября в пространстве «Рекорд» стартует показ четырех фильмов Ингмара Бергмана. Публикуем программу.
кадр из фильма — Шепоты и крики»
8 сентября в 19:00 — «Молчание»
- завораживающий фильм-сновидение шведского классика о противостоянии разума и инстинкта
18+
13 сентября в 19:00 — «Шепоты и крики»
- совершенная картина Бергмана о природе отчаяния, близости смерти и прикосновении любви
18+
20 сентября в 19:00 — «Осенняя соната»
- камерный шедевр о чувствах – самый «бергмановский фильм»
16+
27 сентября в 19:00 — «Сквозь темное стекло»
- интеллектуальный триллер с элементами хоррора и первый фильм трилогии о «молчании Бога»
16+
Показы пройдут в центре культуры «Рекорд» по адресу: улица Пискунова, 11/7. Подробности здесь.
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