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Кино и сериалы

Ретроспектива Бергмана на экране «Рекорда»

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8 сентября в пространстве «Рекорд» стартует показ четырех фильмов Ингмара Бергмана. Публикуем программу. 

 

кадр из фильма — Шепоты и крики»

8 сентября в 19:00 — «Молчание»

  • завораживающий фильм-сновидение шведского классика о противостоянии разума и инстинкта

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13 сентября в 19:00 — «Шепоты и крики»

  • совершенная картина Бергмана о природе отчаяния, близости смерти и прикосновении любви

18+

​20 сентября в 19:00 — «Осенняя соната»

  • камерный шедевр о чувствах – самый «бергмановский фильм»

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27 сентября в 19:00 — «Сквозь темное стекло»

  • интеллектуальный триллер с элементами хоррора и первый фильм трилогии о «молчании Бога»

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Показы пройдут в центре культуры «Рекорд» по адресу: улица Пискунова, 11/7. Подробности здесь.


 

 

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