В Нижнем проходят съемки десяти фильмов

Сейчас на территории Нижегородской области снимается десять фильмов. Среди них: «Любовь преодолеет все», «Ангелы района», «Нина». Завершены съемки документального фильма «Люди большой реки», сериала «На дне», фильма «Акушер», кинокартины «Поехавшая».
В сентябре стартуют съемки фильма «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало и что он нашел там» и других.
Кроме того, в регионе создадут экспертный совет для поддержки отечественного кинематографа. В его составе: представители министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры администрации города, областного министерства туризма и промыслов, департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
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Фото: Telegram-канал ИРГСНО
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