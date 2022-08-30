В Нижнем проходят съемки десяти фильмов

В сентябре стартуют съемки фильма «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало и что он нашел там» и других.

Кроме того, в регионе создадут экспертный совет для поддержки отечественного кинематографа. В его составе: представители министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры администрации города, областного министерства туризма и промыслов, департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.







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Фото: Telegram-канал ИРГСНО



