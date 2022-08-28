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Премьера анимационного фильма «Гостья из космоса» в Нижнем

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Анимационная кинолента от режиссера Эмали Нэсби Финк вышла на большие экраны. Семейный мультфильм от создателя «Невероятной истории о гигантской груше» расскажет о детских переживаниях из-за развода родителей, крепкой дружбе и инопланетянах.

 

В основе сюжета, как говорят его создатели — «приключения галактического размаха».

После развода родителей 11-летний Аллан вместе с отцом переезжают в незнакомый город, где в поисках друзей мальчик заводит приятельские отношения с ученым соседом. Сосед уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю. Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе, а из нее выходит удивительная девочка.

Между детьми завязывается крепкая дружба, но Аллан дает честное «землянское» отправить необычную гостью домой.

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