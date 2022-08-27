Премьера духоподъемного фильма о спорте «Начать сначала» в Нижнем

Российский фильм от режиссера Ирины Гобозашвили выходит на большие экраны 8 сентября. Спортивная кинолента расскажет о главном тренере сборной России по регби, который вынужден вернуться в свой родной город и начать все сначала.
В центре сюжетной линии — главный тренер сборной России. Он возвращается в свой город и вынужден начинать все сначала: стать физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. В команде – все терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
Актерский состав фильма: Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Елена Бирюкова, Владимир Стеклов, Алексей Шевченков и Адам Нехай.
Владимир Сычев (актер) о работе над проектом:
«Интересный, очень сильный сценарий, невероятно трогательный. Помимо основ о самом виде спорта – регби, мы рассказываем о командном духе, о том, как важно чувствовать и понимать друг друга на поле. Мы говорим об отношениях родителей и детей, уважении и понимании парней в команде. Это спортивная, немного тяжеловатая драма с хорошим концом, за всю мою практику в кино это был один из самых сложных проектов».
Ирина Гобозашвили (режиссер):
Это история о джентльменском виде спорта, мужской дружбе, о человеческих ценностях. Для меня было важно показать, что такое регби глазами новичка.
Перед тем как начать писать сценарий, я изучала регби. За грубой силой, которую видят многие не погруженные, я распознала целую философию, способную к формированию правильных ценностей у молодежи, на это и был сделан акцент. Для продюсеров и для меня было важно снять настоящих профессионалов. Не научить актеров играть в регби (что мы тоже делали, конечно), а научить регбистов жить в роли персонажей.
Немного фактов о киноработе:
- первый полнометражный российский фильм о регби;
- Баста подарил фильму свою песню «Моя игра»;
- легенда российского регби Александр Первухин играет самого себя;
- в эпизодических ролях – регбисты Юрий Кушнарев (лучший бомбардир в истории сборной России) и Рамиль Гайсин (полузащитник сборной России и «Енисея-СТМ»).
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Фото: архив пресс-служб
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