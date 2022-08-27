Премьера духоподъемного фильма о спорте «Начать сначала» в Нижнем

В центре сюжетной линии — главный тренер сборной России. Он возвращается в свой город и вынужден начинать все сначала: стать физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. В команде – все терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

Актерский состав фильма: Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Елена Бирюкова, Владимир Стеклов, Алексей Шевченков и Адам Нехай.

Владимир Сычев (актер) о работе над проектом:

«Интересный, очень сильный сценарий, невероятно трогательный. Помимо основ о самом виде спорта – регби, мы рассказываем о командном духе, о том, как важно чувствовать и понимать друг друга на поле. Мы говорим об отношениях родителей и детей, уважении и понимании парней в команде. Это спортивная, немного тяжеловатая драма с хорошим концом, за всю мою практику в кино это был один из самых сложных проектов».