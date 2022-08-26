Ночь кино в «Рекорде»

27 августа в пространстве «Рекорд» пройдет показ фильмов Всероссийской акции Ночь кино. Публикуем программу.
17:00
- «Последний богатырь: Посланник Тьмы», режиссер: Дмитрий Дьяченко. Иван и жители Белогорья переносятся в современную Москву и бьются с нечистью. Финал народной фэнтези - франшизы.
6+
19:00
- «Чемпион мира», режиссер: Алексей Сидоров. Фильм о самом драматичном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
6+
21:30
- «Пара из будущего», режиссер: Алексей Нужный. Переживая кризис отношений, супружеская пара, прожившая в браке почти 20 лет, решает исправить ошибки и отправляется в прошлое, в 2020 год...
Вход свободный.
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Фото: кадр из фильма «Чемпион»
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