18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Ночь кино в «Рекорде»

Поделиться:

27 августа в пространстве «Рекорд» пройдет показ фильмов Всероссийской акции Ночь кино. Публикуем программу.

 

17:00

  • «Последний богатырь: Посланник Тьмы», режиссер: Дмитрий Дьяченко. Иван и жители Белогорья переносятся в современную Москву и бьются с нечистью. Финал народной фэнтези - франшизы.

6+

​19:00

  • «Чемпион мира», режиссер: Алексей Сидоров. Фильм о самом драматичном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

6+

21:30

  • «Пара из будущего», режиссер: Алексей Нужный. Переживая кризис отношений, супружеская пара, прожившая в браке почти 20 лет, решает исправить ошибки и отправляется в прошлое, в 2020 год...

Вход свободный.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: кадр из фильма «Чемпион»


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: