В День кино покажут фильм об Осипе Мандельштаме

В субботу, 27 августа, в саду на Новой покажут ленту Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Она рассказывает о русском поэте Осипе Мандельштаме. Его стихи звучат в фильме голосами Виктора Сухорукова, Инны Чуриковой и рэпера Noize MC.
Кинолента представляет собой кукольный театр, анимацию и документальные кадры.
- 18:00 — интерактивная программа «СтихиЯ»
- 20:00 — показ фильма
Где: Сад кино, улица Новая, 22
Вход свободный по предварительной регистрации.
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