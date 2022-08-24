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Кино и сериалы

В День кино покажут фильм об Осипе Мандельштаме

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В субботу, 27 августа, в саду на Новой покажут ленту Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Она рассказывает о русском поэте Осипе Мандельштаме. Его стихи звучат в фильме голосами Виктора Сухорукова, Инны Чуриковой и рэпера Noize MC.

 

Кинолента представляет собой кукольный театр, анимацию и документальные кадры.

  • 18:00 — интерактивная программа «СтихиЯ»
  • 20:00 — показ фильма

Где: Сад кино, улица Новая, 22

Вход свободный по предварительной регистрации.



 

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