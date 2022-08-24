В День кино покажут фильм об Осипе Мандельштаме

В субботу, 27 августа, в саду на Новой покажут ленту Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Она рассказывает о русском поэте Осипе Мандельштаме. Его стихи звучат в фильме голосами Виктора Сухорукова, Инны Чуриковой и рэпера Noize MC.