«Посмотри на город»: кинопоказ под открытым летним небом на Ярмарке

«Посмотри на город» — одно из первых признаний в любви родному городу на экране, по совместительству первый документальный фильм Горьковского телевидения. Его создали Юрий Беспалов, Игорь Кузнецов и Юрий Адрианов.

Открытая площадка для кинопросмотра расположена перед вторым павильоном Нижегородской ярмарки (улица Совнаркомовская,13/2). Вход свободный.

Кинопоказы на поворотных ставнях второго павильона проходят каждый вечер пятницы до конца лета.





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