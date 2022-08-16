18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Студия Нижний» выйдет в прокат ко Дню города

Поделиться:

Первый и единственный художественный фильм, посвященный Нижнему Новгороду — «Студия Нижний» выходит в повторный прокат. Его покажут на экранах сетей кинотеатров «Империя грез», «Синемапарк» и «Зарница».

 

Киноработу создали нижегородцы на собственные средства. Кроме того, сценарист писал сценарий впервые в жизни. Главные роли достались актерам без опыта съемок, а главные песни писали школьники.

«Фильм снимался долгие пять лет, по большей части – на фотоаппарат. Почти все визуальные эффекты создал один человек. За два долгих года. Скромный бюджет собрали неравнодушные люди – без участия государства. Приглашенные звезды отнеслись с пониманием и снимались без гонораров», — отмечает режиссер фильма Евгений Кудельников.

Зрители увидят расширенную версию картины с дополнительными материалами о съемках. Возрастное ограничение 12+.

В кинотеатрах с 18 августа.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: кадр из фильма

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: