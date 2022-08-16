«Студия Нижний» выйдет в прокат ко Дню города

Первый и единственный художественный фильм, посвященный Нижнему Новгороду — «Студия Нижний» выходит в повторный прокат. Его покажут на экранах сетей кинотеатров «Империя грез», «Синемапарк» и «Зарница».
Киноработу создали нижегородцы на собственные средства. Кроме того, сценарист писал сценарий впервые в жизни. Главные роли достались актерам без опыта съемок, а главные песни писали школьники.
«Фильм снимался долгие пять лет, по большей части – на фотоаппарат. Почти все визуальные эффекты создал один человек. За два долгих года. Скромный бюджет собрали неравнодушные люди – без участия государства. Приглашенные звезды отнеслись с пониманием и снимались без гонораров», — отмечает режиссер фильма Евгений Кудельников.
Зрители увидят расширенную версию картины с дополнительными материалами о съемках. Возрастное ограничение 12+.
В кинотеатрах с 18 августа.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: кадр из фильма
Комментарии (0)