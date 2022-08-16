Показ фильма «Грех» в «Рекорде»

Драма Андрея Кончаловского о художнике и власти, представленная в истории великого Микеланджело, втянутого в борьбу двух кланов.

Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства.

Центр культуры «Рекорд» находится по адресу: улица Пискунова д. 11/7.

16+







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Фото: кадр из фильма



