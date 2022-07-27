В «Кинофактуре» покажут «Фотоувеличение» Антониони

30 июля в пространстве «Кинофактура» покажут фильм итальянского классика авторского кино Микеланджело Антониони — «Фотоувеличение». Старт показа — 19:00.
Организаторы подготовили эно-вечер с кинопоказом философского антидетектива о фотографе и обсуждениями со зрителями.
В основе сюжета известный молодой фотограф, который случайно снимает целующуюся пару. Позднее при фотоувеличении он замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление...
30 июля
Время: 19:00
Место: Кинофактура (Варварская , 32)
Стоимость билетов: 150 рублей.
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