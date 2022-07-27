В «Кинофактуре» покажут «Фотоувеличение» Антониони

Организаторы подготовили эно-вечер с кинопоказом философского антидетектива о фотографе и обсуждениями со зрителями.

В основе сюжета известный молодой фотограф, который случайно снимает целующуюся пару. Позднее при фотоувеличении он замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление...