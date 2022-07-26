На нижегородском кинофестивале «Слияние» дебютировали 25 фильмов

Кинофестиваль «Слияние» был проведен в рамках работы медиашколы «Медиаток».

Один из участников фестиваля Илья Гурьянов рассказал о том, что он с друзьями создал работу о Нижнем Новгороде.

«Считаю, что со стороны органов власти очень важно поддерживать и ресурсно, и организационно. Давать возможность молодым талантливым людям проявлять себя, общаться с мастерами, учиться у лучших», — сказал мэр.

По словам студентки Московской Международной киношколы Ольги Костюк, ее работа была снята на Белом море, а сейчас она присматривается к Нижнему Новгороду, так как город поразил ее своими видами и контрастами.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.