Кинофестиваль имени Тарковского откроется в Ивановской области

Международный кинофестиваль имени Тарковского «Зеркало» откроется 22 июля в Юрьевце. Он продлится до 27 июля. В программе: показы, фотовыставка, литературная ярмарка, творческие встречи и лекции.
В основном конкурсе семь фильмов. Программу оценит международное жюри с инематографистами из России, Узбекистана, Индии и Китая.
В программе:
- мировая премьера фильма «Тембот» Тины Мастафаевой — выпускницы Александра Сокурова;
- российская премьера фильма «Призрачно-белый» Марии Игнатенко;
- «Герои рабочего класс» (Сербия, режиссер – Милош Пушич);
- «Город и город» (Греция. режиссеры – Христос Пасалис, Силас Цумекас);
- «Феи Шанкара» (Индия, режиссер – Ирфана Маджумдар);
- «Ржавчина» (Колумбия, Франция, режиссер – Хуан Себастьян Меса);
- «Счастье» (Казахстан, режиссер – Аскар Узабаев).
Во внеконкурсной программе — несколько кинопрограмм. К 90-летию Тарковского подготовлены сразу две программы – «Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского» и «Планета Тарковского». Во вторую вошли реставрации советской классики.
Подробное расписание можно узнать на сайте.
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