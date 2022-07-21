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Кино и сериалы

Кинофестиваль имени Тарковского откроется в Ивановской области

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Международный кинофестиваль имени Тарковского «Зеркало» откроется 22 июля в Юрьевце. Он продлится до 27 июля. В программе: показы, фотовыставка, литературная ярмарка, творческие встречи и лекции.

 

В основном конкурсе семь фильмов. Программу оценит международное жюри с инематографистами из России, Узбекистана, Индии и Китая.

В программе:

  • мировая премьера фильма «Тембот» Тины Мастафаевой — выпускницы Александра Сокурова;
  • российская премьера фильма «Призрачно-белый» Марии Игнатенко;
  • «Герои рабочего класс» (Сербия, режиссер – Милош Пушич);
  • «Город и город» (Греция. режиссеры – Христос Пасалис, Силас Цумекас);
  • «Феи Шанкара» (Индия, режиссер – Ирфана Маджумдар);
  • «Ржавчина» (Колумбия, Франция, режиссер – Хуан Себастьян Меса);
  • «Счастье» (Казахстан, режиссер – Аскар Узабаев).

Во внеконкурсной программе — несколько кинопрограмм. К 90-летию Тарковского подготовлены сразу две программы – «Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского» и «Планета Тарковского». Во вторую вошли реставрации советской классики.

Подробное расписание можно узнать на сайте.



 

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