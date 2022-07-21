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Кино и сериалы

Программа кинопоказов под открытым небом Нижнего расширена

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Фильмы и мультфильмы добавили в афишу кинотеатров под открытым небом в парках Нижнего Новгорода.

 

«Расширили афишу фильмов, которые можно посмотреть бесплатно в наших городских парках, а еще для малышей добавили мультфильмы. С июня мы запустили проект «Кинотеатр под открытым небом», и за это время больше тысячи человек посмотрели фильмы киностудии имени Горького», — отметил мэр города.

Кроме того, время работы «Кинотеатров под открытым небом» продлили до конца сентября и добавили новинки кино 2020-2022 годов.

В афише возможны изменения, даты, место и время сеансов уточняйте здесь.



 

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Фото: unsplash

 

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