В Заповедных кварталах откроется киноклуб. Смотрим оскароносных «Паразитов»

16 июля в 20.00 в саду «Кино» покажут фильм «Паразиты».
В центре сюжета корейское семейство. Они живут в сыром полуподвале и перебиваются случайными подработками. Однажды друг сына семейства предлагает заменить его и поработать в богатой семье. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.
Расписание киноклуба:
- 16 июля: «Паразиты» (2019, Пон Чжун Хо)
- 23 июля: «Гунда» (2021, Виктор Косаковский) + лекция
- 30 июля: «Хоть раз в жизни» (2014, Джон Карни)
- 6 августа: «Чунгкингский экспресс» (1994, Вонг Карвай)
- 13 августа: «Дочь рыбака» (2020, Юлдус Бахтиозина) + лекция
- 20 августа: «Почему мы креативны» (2018, Герман Васке)
- 27 августа: «Сохрани мою речь навсегда» (2015, Рома Либеров)
- 3 сентября: «Сквозь снег» (2013, Пон Джун Хо)
Вход бесплатный. Обязательна предварительная регистрация.
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Фото: кадр из фильма
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