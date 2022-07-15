В Заповедных кварталах откроется киноклуб. Смотрим оскароносных «Паразитов»

В центре сюжета корейское семейство. Они живут в сыром полуподвале и перебиваются случайными подработками. Однажды друг сына семейства предлагает заменить его и поработать в богатой семье. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

Расписание киноклуба:

16 июля: «Паразиты» (2019, Пон Чжун Хо)

23 июля: «Гунда» (2021, Виктор Косаковский) + лекция

30 июля: «Хоть раз в жизни» (2014, Джон Карни)

6 августа: «Чунгкингский экспресс» (1994, Вонг Карвай)

13 августа: «Дочь рыбака» (2020, Юлдус Бахтиозина) + лекция

20 августа: «Почему мы креативны» (2018, Герман Васке)

27 августа: «Сохрани мою речь навсегда» (2015, Рома Либеров)

3 сентября: «Сквозь снег» (2013, Пон Джун Хо)

Вход бесплатный. Обязательна предварительная регистрация.





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Фото: кадр из фильма