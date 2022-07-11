Кинопоказы на Нижневолжской. Публикуем программу

Уже сегодня, 10 июля, в Летнем кинотеатре покажут фильм внеконкурсной программы «Переквалификация» — «Нормальный только я». Его представит актер Константин Хабенский. Начало запланировано на 18:00.

Кроме того, до 14 июля в кинотеатре каждый вечер можно будет увидеть по два фильма внеконкурсной программы фестиваля.

Также в «Рекорде» стартовала образовательная программа «Горький fest» совместно с Московской школой кино. Ее открыли президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.

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Фото: социальные сети