Кинопоказы на Нижневолжской. Публикуем программу

На Нижневолжской набережной открылся летний кинотеатр. Он приурочен к фестивалю «Горький Fest». Нижегородцев ждут бесплатные показы. Для посещения кинопоказов необходима регистрация.
Уже сегодня, 10 июля, в Летнем кинотеатре покажут фильм внеконкурсной программы «Переквалификация» — «Нормальный только я». Его представит актер Константин Хабенский. Начало запланировано на 18:00.
Кроме того, до 14 июля в кинотеатре каждый вечер можно будет увидеть по два фильма внеконкурсной программы фестиваля.
Также в «Рекорде» стартовала образовательная программа «Горький fest» совместно с Московской школой кино. Ее открыли президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.
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Фото: социальные сети
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