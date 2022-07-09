18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Звезды на Горький fest: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Елена Бирюкова и другие

Поделиться:

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль нового российского кино «Горький fest». Церемонию открытия сопровождала красная ковровая дорожка. На ней отметились Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Оксана Михеева, Елена Бирюкова и другие. Смотрим!

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: