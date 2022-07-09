Звезды на Горький fest: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Елена Бирюкова и другие

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль нового российского кино «Горький fest». Церемонию открытия сопровождала красная ковровая дорожка. На ней отметились Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Оксана Михеева, Елена Бирюкова и другие. Смотрим!