Развлечения Кино и сериалы News Кино и сериалы 9 июля, 2022 Звезды на Горький fest: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Елена Бирюкова и другие Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль нового российского кино «Горький fest». Церемонию открытия сопровождала красная ковровая дорожка. На ней отметились Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Оксана Михеева, Елена Бирюкова и другие. Смотрим! Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 9 июля, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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