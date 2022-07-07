В «Рекорде» покажут новый сериал «Жиза». На премьеру приедут исполнители главных ролей

13 июля в культурном центре «Рекорд» онлайн-кинотеатр START представит премьеру сериала «Жиза» о двух подростках Полине и Якуте, которые бегут из детского дома маленького города в Москву. Режиссером выступил Арсений Робак.
В своей новой работе Робак расскажет о 15-летних детдомовцах, которые решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды.
Для презентации сериала в Нижний приедут исполнители главных ролей Максим Сапрыкин («Крюк», «Домашний арест») и Валентина Ляпина («Этерна», «Молодой человек», «Елизавета»), актер Александр Новиков («Пищеблок», «Трудные подростки», «Обоюдное согласие»), продюсер проекта Ирина Сосновая и режиссер Арсений Робак.
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Фото: онлайн-кинотеатр START
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