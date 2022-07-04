Стартовала регистрация на кинопоказы «Горький fest»

С 8 по 14 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest». Кинопоказы будут организованы на нескольких площадках и уже открыта регистрация!
В этом году фестиваль откроется в шестой раз. На открытие «Горький fest» 8 июля приедут Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Ирина Горбачева и другие актеры.
Одной из главных площадок феста станет Нижегородский театр драмы имени Горького.
- 8 июля в 18:00 гости и организаторы пройдут по красной дорожке. Уже в 19:00 стартует торжественная церемония открытия.
В программу войдут 15 фильмов, вход на все показы бесплатный.
Зарегистрироваться и узнать программу можно на сайте.
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Фото: архив пресс-служб
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