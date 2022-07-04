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Кино и сериалы

Стартовала регистрация на кинопоказы «Горький fest»

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С 8 по 14 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest». Кинопоказы будут организованы на нескольких площадках и уже открыта регистрация!

 

В этом году фестиваль откроется в шестой раз. На открытие «Горький fest» 8 июля приедут Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Ирина Горбачева и другие актеры.

Одной из главных площадок феста станет Нижегородский театр драмы имени Горького.

  • 8 июля в 18:00 гости и организаторы пройдут по красной дорожке. Уже в 19:00 стартует торжественная церемония открытия.

В программу войдут 15 фильмов, вход на все показы бесплатный.

Зарегистрироваться и узнать программу можно на сайте.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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