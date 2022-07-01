Нижегородский «Рекорд» покажут киновселенную Стругацких

В июле в центре «Рекорд» откроется проект «Киновселенная Стругацких». Покажут фильмы, снятые по мотивам книг культовых писателей-фантастов. В программе: «Дни затмения» Сокурова, «Гадкие лебеди» Лопушанского и «Трудно быть богом» Алексея Германа.
Публикуем программу:
15 июля в 18:30 — «Дни затмения»
- Фильм снят режиссером Александром Сокуровым по мотивам Стругацких «За миллиард лет до конца света». Молодой врач работает в небольшом среднеазиатском городке, где соседство древней экзотики, многоукладного быта и разноязыкой среды слагаются в особенный мир.
Купить билеты можно здесь.
22 июля в 18:30 — «Гадкие лебеди»
- В основе фильма повесть братьев Стругацких о городе-призраке с интернатом для одаренных детей. В городе происходят странные климатические изменения, напоминающие Вселенский потоп, создаются бесчисленные комиссии, изучающие эту аномалию. Герой фильма, писатель Виктор Банев, вынужден вести собственное расследование.
Купить билеты можно здесь.
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