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Кино и сериалы

Нижегородский «Рекорд» покажут киновселенную Стругацких

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В июле в центре «Рекорд» откроется проект «Киновселенная Стругацких». Покажут фильмы, снятые по мотивам книг культовых писателей-фантастов. В программе: «Дни затмения» Сокурова, «Гадкие лебеди» Лопушанского и «Трудно быть богом» Алексея Германа.

 

Публикуем программу:

 

15 июля в 18:30 — «Дни затмения»

  • Фильм снят режиссером Александром Сокуровым по мотивам Стругацких «За миллиард лет до конца света». Молодой врач работает в небольшом среднеазиатском городке, где соседство древней экзотики, многоукладного быта и разноязыкой среды слагаются в особенный мир. 

Купить билеты можно здесь.

22 июля в 18:30 — «Гадкие лебеди»

  • В основе фильма повесть братьев Стругацких о городе-призраке с интернатом для одаренных детей. В городе происходят странные климатические изменения, напоминающие Вселенский потоп, создаются бесчисленные комиссии, изучающие эту аномалию. Герой фильма, писатель Виктор Банев, вынужден вести собственное расследование.

Купить билеты можно здесь.



 

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