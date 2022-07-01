Нижегородский «Рекорд» покажут киновселенную Стругацких

В июле в центре «Рекорд» откроется проект «Киновселенная Стругацких». Покажут фильмы, снятые по мотивам книг культовых писателей-фантастов. В программе: «Дни затмения» Сокурова, «Гадкие лебеди» Лопушанского и «Трудно быть богом» Алексея Германа.