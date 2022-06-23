Создать фильм и поучаствовать в кинофесте? Легко! Киноцентр «Зарница» проводит фестиваль

Для участия в проекте необходимо снять видео в одной из пяти номинаций:

игровой

документальный

анимационный

новостной видеосюжет

видеоконтент

Отправить свою работу необходимо до 31 июля. Уже в начале августа сформируют шорт-лист конкурсной программы. Обладатель гран-при будет иметь возможность показать фильм в кинотеатре и получит помощь в продвижении видео на международных фестивалях.

Награждение победителей пройдет в День российского кино 27 августа.

Телефон для связи: 465-19-18





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.