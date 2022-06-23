Создать фильм и поучаствовать в кинофесте? Легко! Киноцентр «Зарница» проводит фестиваль

Фестиваль молодежного любительского кино «Киногерой» проходит в Нижнем Новгороде. Горожане в возрасте от 14 до 35 лет могут создать видео в одной из пяти номинаций и представить его жюри.
Для участия в проекте необходимо снять видео в одной из пяти номинаций:
- игровой
- документальный
- анимационный
- новостной видеосюжет
- видеоконтент
Отправить свою работу необходимо до 31 июля. Уже в начале августа сформируют шорт-лист конкурсной программы. Обладатель гран-при будет иметь возможность показать фильм в кинотеатре и получит помощь в продвижении видео на международных фестивалях.
Награждение победителей пройдет в День российского кино 27 августа.
Телефон для связи: 465-19-18
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