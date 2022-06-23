18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Создать фильм и поучаствовать в кинофесте? Легко! Киноцентр «Зарница» проводит фестиваль

Поделиться:

Фестиваль молодежного любительского кино «Киногерой» проходит в Нижнем Новгороде. Горожане в возрасте от 14 до 35 лет могут создать видео в одной из пяти номинаций и представить его жюри.

 

Для участия в проекте необходимо снять видео в одной из пяти номинаций:

  • игровой
  • документальный
  • анимационный
  • новостной видеосюжет
  • видеоконтент

Отправить свою работу необходимо до 31 июля. Уже в начале августа сформируют шорт-лист конкурсной программы. Обладатель гран-при будет иметь возможность показать фильм в кинотеатре и получит помощь в продвижении видео на международных фестивалях.

Награждение победителей пройдет в День российского кино 27 августа.

Телефон для связи: 465-19-18


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: