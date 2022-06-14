В «Рекорде» пройдет показ фильма о моде осознанного потребления

25 июня в центре «Рекорд» покажут фильм «Высокая мода осознанного потребления» в рамках проекта «Умное кино». Фильм о проблеме перепроизводства одежды, в котором расскажут, что делать с вещами, которые уже вышли из моды или пришли в негодность.
В рамках проекта «Умное кино» в «Рекорде» пройдет мультимедиалекция Валентины Черепановой «Организация сложнопостановочных сцен в документальном кино» и показ документального фильма «Высокая мода осознанного потребления».
Спикер расскажет об организации работы над сложнопостановочными сценами, начиная от сценарного плана и заканчивая работой на площадке. К примеру, как найти автодом для постановочного взрыва на базе МЧС или перекрытия правительственных трасс в Москве.
Для участия необходима регистрация.
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Фото: pexels
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