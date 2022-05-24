Комедийный сериал «На дне» снимается в «Заповедных кварталах»

В нижегородских «Заповедных кварталах» проходят съемки нового комедийного сериала «На дне» для онлайн-кинотеатра PREMIER. Создатели фильма не придумывают новые декорации, а выбирают главным местом съемок реальные исторические деревянные дома, спасенные от сноса и разрушения.
В основе сюжета сериала «На дне» — борьба жильцов дома против нечестного застройщика. Съемки проходят в одном из спасенных исторических домов.
«Дом Заповедного квартала подходит для жизни героев глубиной внутреннего пространства. Большие проходы во все комнаты позволяют нам выстраивать привлекательную композицию кадра. Внешне дом выглядит аккуратно и компактно, хотя внутри очень много места», — рассказал режиссер Борис Казанцев.
Он добавил, что сериал лишь косвенно связан с сюжетом пьесы Максима Горького «На дне».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: пресс-офис PREMIER
Комментарии (0)