Комедийный сериал «На дне» снимается в «Заповедных кварталах»

В основе сюжета сериала «На дне» — борьба жильцов дома против нечестного застройщика. Съемки проходят в одном из спасенных исторических домов.

«Дом Заповедного квартала подходит для жизни героев глубиной внутреннего пространства. Большие проходы во все комнаты позволяют нам выстраивать привлекательную композицию кадра. Внешне дом выглядит аккуратно и компактно, хотя внутри очень много места», — рассказал режиссер Борис Казанцев.

Он добавил, что сериал лишь косвенно связан с сюжетом пьесы Максима Горького «На дне».

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Фото: пресс-офис PREMIER