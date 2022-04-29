Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде

C 26 мая по 5 июня в столице Приволжья пройдет большой фестиваль мультфильмов. В программе — 130 фильмов из 30 стран мира для зрителей всех возрастов. Показы пройдут в кинотеатрах «Орленок», «Рекорд» и «Зарница».
Фестиваль представит мультипликацию в самых разных техниках — от рисованной и объектной анимации до изображений, сгенерированных компьютером. По традиции, в сборниках профессиональные короткометражки соседствуют со студенческими картинами и анимационными клипами.
Кроме того, с 28 по 29 мая в Арсенале пройдет образовательный проект «Фабрика мультфильмов». Под руководством режиссеров ребята научатся делать мультфильмы в технике компьютерной перекладки или сыпучей анимации, а также попробуют озвучить мультфильмы в звуковом цехе.
Полную программу можно посмотреть на сайте.
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Фото: кадр из «Хроники»
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