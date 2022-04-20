В нижегородской деревне Простоквашино откроют детскую мультипликационную студию

Здание для новой студии в Простоквашине уже есть. Осталось закупить оборудование. «Сюзмультфильм» в качестве помощи предложил создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств.

Обучение в студии организуют в формате 40-минутного мастер-класса для детских групп, в течение которого ребята создадут собственный мультфильм.

«Мы с командой единомышленников развиваем в Простоквашине туристическое пространство для детей и взрослых. Студия детской мультипликации — это замечательная возможность привлечь к нашему проекту внимание и вызвать интерес у новых гостей как из нашей области, так и со всей страны», — отметила автор проекта Ольга Волычева.

Кроме того, в Простоквашине сохранилось несколько купеческих домов. В одном из них создано простоквашинское отделение почты. Почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо из деревни Простоквашино.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: архив пресс-служб