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В нижегородской деревне Простоквашино откроют детскую мультипликационную студию

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На территории деревни Простоквашино Тонкинского района планируют создать студию детской мультипликации. Между ООО «Союзмультфильм» и АНО «Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области» уже подписан договор.

 

Здание для новой студии в Простоквашине уже есть. Осталось закупить оборудование. «Сюзмультфильм» в качестве помощи предложил создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств.

Обучение в студии организуют в формате 40-минутного мастер-класса для детских групп, в течение которого ребята создадут собственный мультфильм.

«Мы с командой единомышленников развиваем в Простоквашине туристическое пространство для детей и взрослых. Студия детской мультипликации — это замечательная возможность привлечь к нашему проекту внимание и вызвать интерес у новых гостей как из нашей области, так и со всей страны», — отметила автор проекта Ольга Волычева.

Кроме того, в Простоквашине сохранилось несколько купеческих домов. В одном из них создано простоквашинское отделение почты. Почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо из деревни Простоквашино.

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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