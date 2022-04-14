В «Рекорде» пройдут показы фильмов Тарковского. На большом экране можно увидеть «Сталкера» , «Ностальгию» и «Жертвоприношение»

К 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского в центре культуры «Рекорд» пройдут показы его работ. Два раза можно увидеть «Ностальгию» и «Жертвоприношение» и один раз — «Сталкера».
Расписание сеансов:
- 20 апреля в 18:00 — «Сталкер» (вход свободный)
- 23 апреля в 14:00 — «Ностальгия»
- 23 апреля в 16:30 — «Жертвоприношение»
- 24 апреля в 13:00 — «Жертвоприношение»
- 24 апреля в 16:00 — «Ностальгия»
Билеты можно приобрести в кассе ЦК «Рекорд».
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Фото: кадр из фильма «Ностальгия»
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