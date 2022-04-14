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В «Рекорде» пройдут показы фильмов Тарковского. На большом экране можно увидеть «Сталкера» , «Ностальгию» и «Жертвоприношение»

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К 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского в центре культуры «Рекорд» пройдут показы его работ. Два раза можно увидеть «Ностальгию» и «Жертвоприношение» и один раз — «Сталкера».

 

Расписание сеансов:

  • 20 апреля в 18:00 — «Сталкер» (вход свободный)
  • 23 апреля в 14:00 — «Ностальгия»
  • 23 апреля в 16:30 — «Жертвоприношение»
  • 24 апреля в 13:00 — «Жертвоприношение»
  • 24 апреля в 16:00 — «Ностальгия»

Билеты можно приобрести в кассе ЦК «Рекорд».

 

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Фото: кадр из фильма «Ностальгия»

 

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