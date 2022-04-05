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Кино и сериалы

В «Ухе Платона» расскажут о «Зеркале» Тарковского

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Вторая встреча открытого киноклуба посвящена творчеству Андрея Тарковского. Главной темой станет фильм «Зеркало».

 

«Его фильмы говорят со зрителем на уровне ощущений и чувств, проходят через личный опыт. Разговор о Тарковском - это разговор о себе. Приоткрытая дверь во внутренний мир и возможность сделать шаг навстречу», — рассказывают организаторы.

Формат встречи — небольшая вводная часть от куратора клуба Дарьи и обсуждение фильма.

7 апреля

Время: 18:30

Место:улица Дунаева, 12

 

 

Записаться на мероприятие можно в сообщениях группы или по телефону +7 951 904 01 81. Стоимость — 400 рублей.

 

 

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Фото: кадр из фильма

 

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