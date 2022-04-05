В «Ухе Платона» расскажут о «Зеркале» Тарковского

«Его фильмы говорят со зрителем на уровне ощущений и чувств, проходят через личный опыт. Разговор о Тарковском - это разговор о себе. Приоткрытая дверь во внутренний мир и возможность сделать шаг навстречу», — рассказывают организаторы.

Формат встречи — небольшая вводная часть от куратора клуба Дарьи и обсуждение фильма.