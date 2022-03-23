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Кино и сериалы

В «Ухе Платона» откроется киноклуб. Расскажут о польском режиссере Кесьлевском

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Главной темой новой встречи киноклуба в пространстве «Ухо Платона» станет польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Автор большого числа документальных фильмов, а также культовых «Трилогии цвета», «Двойной жизни Вероники» и «Декалога».

 

24 марта

Время: 18:30

Место: улица Дунаева, 12

 

 

В лекционной части вечера команда проекта расскажет на примере режиссера о волнующих темах, неоднозначности подходов и близости трактовок в польском кино.

Для общего обсуждения выбран фильм «Три цвета: Синий»: к встрече желательно посмотреть «Три цвета: Белый», «Три цвета: Красный».

Записаться на мероприятие можно в сообщениях группы или по телефону +7 951 904 01 81. Стоимость — 400 рублей.

 

 

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