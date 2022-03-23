В «Ухе Платона» откроется киноклуб. Расскажут о польском режиссере Кесьлевском

Главной темой новой встречи киноклуба в пространстве «Ухо Платона» станет польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Автор большого числа документальных фильмов, а также культовых «Трилогии цвета», «Двойной жизни Вероники» и «Декалога».
24 марта
Время: 18:30
Место: улица Дунаева, 12
В лекционной части вечера команда проекта расскажет на примере режиссера о волнующих темах, неоднозначности подходов и близости трактовок в польском кино.
Для общего обсуждения выбран фильм «Три цвета: Синий»: к встрече желательно посмотреть «Три цвета: Белый», «Три цвета: Красный».
Записаться на мероприятие можно в сообщениях группы или по телефону +7 951 904 01 81. Стоимость — 400 рублей.
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