В «Ухе Платона» откроется киноклуб. Расскажут о польском режиссере Кесьлевском

В лекционной части вечера команда проекта расскажет на примере режиссера о волнующих темах, неоднозначности подходов и близости трактовок в польском кино.

Для общего обсуждения выбран фильм «Три цвета: Синий»: к встрече желательно посмотреть «Три цвета: Белый», «Три цвета: Красный».

Записаться на мероприятие можно в сообщениях группы или по телефону +7 951 904 01 81. Стоимость — 400 рублей.