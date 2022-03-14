В «Орленке» покажут программу российского фестиваля анимационного кино

16 и 17 марта в кинотеатре «Орленок» пройдет всероссийская акция «Открытая Премьера» фестиваля анимационного кино. В программе — мультфильмы для самых маленьких и работы для подростковой аудитории.
Важная часть показа эксклюзивных программ российских короткометражных анимационных фильмов — зрительское голосование.
16 марта (в 16:40)
- «Завтрак для улиток»
- Анимационный альманах «Звездопад-7» («Поцелуй пустого места»)
- «Детский альбом» (Чайковский «Болезнь куклы»)
- «Детский альбом» (Бах «Альбатрос»)
- «Ворона»
- «Ступени»
- Анимационный альманах «Фломастер-2» («Муезум»)
- «Крещение в Плахино»
Продолжительность программы — 62 минуты.
17 марта (в 16:40)
- Альманах «Звездопад- 7» («Колпачок — это личное дело каждого»)
- «Детский альбом» (Ф Бургмюллер «Тарантелла»)
- «Детский альбом» (Римский-Корсаков «Полет шмеля»)
- «В море»
- Анимационный альманах «Фломастер-2» («Трамвай № 8»)
- «Женщина – рыба»
- Анимационный альманах «Звездопад-7» («Лаборатория 66»)
- «Синий лев»
Продолжительность программы — 65 минут.
Вход свободный.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Комментарии (0)