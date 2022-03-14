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Кино и сериалы

В «Орленке» покажут программу российского фестиваля анимационного кино

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16 и 17 марта в кинотеатре «Орленок» пройдет всероссийская акция «Открытая Премьера» фестиваля анимационного кино. В программе — мультфильмы для самых маленьких и работы для подростковой аудитории.


 

Важная часть показа эксклюзивных программ российских короткометражных анимационных фильмов — зрительское голосование.

16 марта (в 16:40)

  • «Завтрак для улиток»
  • Анимационный альманах «Звездопад-7» («Поцелуй пустого места»)
  • «Детский альбом» (Чайковский «Болезнь куклы»)
  • «Детский альбом» (Бах «Альбатрос»)
  • «Ворона»
  • «Ступени»
  • Анимационный альманах «Фломастер-2» («Муезум»)
  • «Крещение в Плахино»

Продолжительность программы — 62 минуты.

17 марта (в 16:40)

  • Альманах «Звездопад- 7» («Колпачок — это личное дело каждого»)
  • «Детский альбом» (Ф Бургмюллер «Тарантелла»)
  • «Детский альбом» (Римский-Корсаков «Полет шмеля»)
  • «В море»
  • Анимационный альманах «Фломастер-2» («Трамвай № 8»)
  • «Женщина – рыба»
  • Анимационный альманах «Звездопад-7» («Лаборатория 66»)
  • «Синий лев»

Продолжительность программы — 65 минут.

Вход свободный.


 

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