В Нижнем планируют возобновить работу автокинотеатра

Отмечается, что точные даты начала бесплатных показов под открытым небом пока неизвестны. Предположительно автокинотеатр начнет работать в сентябре-октябре 2022 года. Информации о площадке для проведения показов пока нет — место еще согласовывается.

Так, в прошлом году кинопоказы проводились в течение месяца, с 10 сентября. Всего было показано 27 разножанровых фильмов.









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Фото: pexels