В Нижнем планируют возобновить работу автокинотеатра

В этом году в столице Приволжья планируют возобновить работу автомобильного кинотеатра. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры нижегородской мэрии.
Отмечается, что точные даты начала бесплатных показов под открытым небом пока неизвестны. Предположительно автокинотеатр начнет работать в сентябре-октябре 2022 года. Информации о площадке для проведения показов пока нет — место еще согласовывается.
Так, в прошлом году кинопоказы проводились в течение месяца, с 10 сентября. Всего было показано 27 разножанровых фильмов.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.