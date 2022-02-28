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В Нижнем планируют возобновить работу автокинотеатра

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В этом году в столице Приволжья планируют возобновить работу автомобильного кинотеатра. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры нижегородской мэрии.

 

Отмечается, что точные даты начала бесплатных показов под открытым небом пока неизвестны. Предположительно автокинотеатр начнет работать в сентябре-октябре 2022 года. Информации о площадке для проведения показов пока нет — место еще согласовывается.

Так, в прошлом году кинопоказы проводились в течение месяца, с 10 сентября. Всего было показано 27 разножанровых фильмов.




 

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Фото: pexels

 

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