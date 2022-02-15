В «Орленке» покажут короткометражки Лондонского анимационного фестиваля LIAF

С 24 февраля в кинотеатре «Орленок» покажут девять анимационных фильмов из Азии, Европы и США в рамках международного фестиваля LIAF 2022. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фильмы созданы в самых разных анимационных техниках: кукольная анимация, 2D покадровая анимация, коллаж и цифровая анимация. Режиссеры проекта работают с темами любви и принадлежности, психологическими травмами и поисками идентичности.
В программе фестиваля:
- «Фильм о пудинге» от режиссера Роэла ван Бик
Офисный клерк Ронин случайно роняет пакет с ингредиентами для пудинга, которые приводят к катастрофе. Готов ли он ликвидировать последствия?
- «Джейджей» от режиссера Петры Стипетич
Двое пытаются замедлить неизбежный финал отношений. Изолированные от внешнего мира в своем маленьком доме, они замечают, что фасад их безупречной жизни рушится.
- «Надеемся, возвращаться не придется» от режиссера Анастасии Науменко
Двигаться, эмигрировать, надеяться стать своим. У многих получается, но не у всех. Вернуться назад – поражение или долгожданное счастье?
- «История Сэма» от режиссера Ричарда Ноубла
Черная комедия о свободе воли, потерянных родственниках и (не)возможности выбора.
- «Беспокойное тело» от режиссера Юрико Мизушири
Живое, неживое, линии и формы в постоянном взаимодействии. Как справится с прикосновениями, которые причиняют боль?
- «Суп» от режиссера Кэролин Твиди
Микрокосм – отдельный мир, населенный невероятными обитателями, со своими законами и возможностями. Абстрактная анимация Кэролин Твиди проводит параллель между микро- и макромиром, улавливая общее.
- «Гроб» от режиссера Юнкинг Кай, Натан Крабо, Худжи Хуанг и других
Перенаселенный город на юге Китая, уставший главный герой, поздний вечер и комната с тремя шумными соседями…
- «Со-познание» от режиссера Пшемыслава Свида
Главный герой пытается обыграть свое бессознательное и обнаружить все возможные версии себя. Но что случится, если он столкнется с ними на самом деле?
- «Сестры» от режиссера Андреа Селезова
Старшая сестра – фигура колоссальная. Но что, если она бесконечно нуждается в помощи и заботе?
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