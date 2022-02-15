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Кино и сериалы

В «Орленке» покажут короткометражки Лондонского анимационного фестиваля LIAF

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С 24 февраля в кинотеатре «Орленок» покажут девять анимационных фильмов из Азии, Европы и США в рамках международного фестиваля LIAF 2022. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

 

Фильмы созданы в самых разных анимационных техниках: кукольная анимация, 2D покадровая анимация, коллаж и цифровая анимация. Режиссеры проекта работают с темами любви и принадлежности, психологическими травмами и поисками идентичности.

В программе фестиваля:

  • «Фильм о пудинге» от режиссера Роэла ван Бик

Офисный клерк Ронин случайно роняет пакет с ингредиентами для пудинга, которые приводят к катастрофе. Готов ли он ликвидировать последствия?

  • «Джейджей» от режиссера Петры Стипетич

Двое пытаются замедлить неизбежный финал отношений. Изолированные от внешнего мира в своем маленьком доме, они замечают, что фасад их безупречной жизни рушится.

  • «Надеемся, возвращаться не придется» от режиссера Анастасии Науменко 

Двигаться, эмигрировать, надеяться стать своим. У многих получается, но не у всех. Вернуться назад – поражение или долгожданное счастье?

  • «История Сэма» от режиссера Ричарда Ноубла 

Черная комедия о свободе воли, потерянных родственниках и (не)возможности выбора.

  • «Беспокойное тело» от режиссера Юрико Мизушири

Живое, неживое, линии и формы в постоянном взаимодействии. Как справится с прикосновениями, которые причиняют боль?

  • «Суп» от режиссера Кэролин Твиди 

Микрокосм – отдельный мир, населенный невероятными обитателями, со своими законами и возможностями. Абстрактная анимация Кэролин Твиди проводит параллель между микро- и макромиром, улавливая общее.

  • «Гроб» от режиссера Юнкинг Кай, Натан Крабо, Худжи Хуанг и других

Перенаселенный город на юге Китая, уставший главный герой, поздний вечер и комната с тремя шумными соседями…

  • «Со-познание» от режиссера Пшемыслава Свида 

Главный герой пытается обыграть свое бессознательное и обнаружить все возможные версии себя. Но что случится, если он столкнется с ними на самом деле?

  • «Сестры» от режиссера Андреа Селезова

Старшая сестра – фигура колоссальная. Но что, если она бесконечно нуждается в помощи и заботе?

 

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