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Кино и сериалы

Фестиваль японского кино в Нижнем Новгороде

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с 16 по 20 февраля в кинотеатре «Орленок» состоятся показы картин кинематографа страны восходящего солнца.

За много лет фестиваль, организованный благодаря совместной работе посольства Японии в Москве, Японского фонда и арт-объединения CoolConnections, стал ежегодной традицией и собрал вокруг себя преданных любителей японского кино.

В этом году зрители увидят семь картин в стиле научной фантастики, самурайского кино, кулинарного искусства и анимации.

Фильмом открытия фестиваля станет «Профессия: бэнси». Картина расскажет историю о молодом человеке, который сопровождает показы немых фильмов в местных кинотеатрах своим голосом.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

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