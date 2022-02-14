Фестиваль японского кино в Нижнем Новгороде

с 16 по 20 февраля в кинотеатре «Орленок» состоятся показы картин кинематографа страны восходящего солнца.
За много лет фестиваль, организованный благодаря совместной работе посольства Японии в Москве, Японского фонда и арт-объединения CoolConnections, стал ежегодной традицией и собрал вокруг себя преданных любителей японского кино.
В этом году зрители увидят семь картин в стиле научной фантастики, самурайского кино, кулинарного искусства и анимации.
Фильмом открытия фестиваля станет «Профессия: бэнси». Картина расскажет историю о молодом человеке, который сопровождает показы немых фильмов в местных кинотеатрах своим голосом.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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