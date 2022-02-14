Фестиваль японского кино в Нижнем Новгороде

За много лет фестиваль, организованный благодаря совместной работе посольства Японии в Москве, Японского фонда и арт-объединения CoolConnections, стал ежегодной традицией и собрал вокруг себя преданных любителей японского кино.



В этом году зрители увидят семь картин в стиле научной фантастики, самурайского кино, кулинарного искусства и анимации.



Фильмом открытия фестиваля станет «Профессия: бэнси». Картина расскажет историю о молодом человеке, который сопровождает показы немых фильмов в местных кинотеатрах своим голосом.



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.