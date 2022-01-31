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Кино и сериалы

Премьера романтической комедии «День слепого Валентина» в Нижнем Новгороде

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Российский фильм от режиссера Александра Баршака выходит на большие экраны 3 февраля. Кинолента о настоящей любви, которая способна победить все, даже если слепая стрела Амура случайно промахнулась.

 

Съемки велись в Москве и ближайших окрестностях.

«Это актерское кино, и здесь очень важно было найти ярких исполнителей этих ярких, придуманных нами образов, собрать тот калейдоскоп людей, которые создадут на экране уникальную атмосферу, — комментирует режиссер Александр Баршак.

Актерский состав фильма: Александр Яценко, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Юрий Чурсин, Кирилл Плетнев, Мария Шалаева, Марина Петренко, Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Антон Васильев, Роман Мадянов, Марк Богатырев, группа «Фрукты» и многие другие.

Премьерный предпоказ пройдет 2 февраля в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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