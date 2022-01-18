В Арсенале пройдет серия кинопоказов «Русская революция в немецком кино»

22 января в нижегородском музее Арсенал стартует серия кинопоказов «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е». Перед каждым показом Павел Милославский расскажет о русских актерах (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.
с 22 января
Время: 15:00
Место: Арсенал, киноконцертный зал (левое крыло, 2 этаж).
Программа показов:
22 января
- покажут комедию про капитана, которого сослали на пограничную заставу в горах, где он познакомился с дочкой главаря бандитов. Фильм режиссера Эрнста Любича — «Горная Кошка» (1921).
29 января
- покажут немой немецкий детектив об убийстве и несправедливом обвинении от режиссера Фридриха Мурнау — «Замок Фогелед» (1921)
5 февраля
- покажут фильм режиссера Роберта Вине, снятый в стиле немецкого киноэкспрессионизма — «Раскольников» (1923). В главных ролях артисты МХТ.
Приобрести билеты можно на сайте Арсенала. Стоимость: полный — 300 рублей; льготный — 150 рублей.
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