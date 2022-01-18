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Кино и сериалы

В Арсенале пройдет серия кинопоказов «Русская революция в немецком кино»

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22 января в нижегородском музее Арсенал стартует серия кинопоказов «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е». Перед каждым показом Павел Милославский расскажет о русских актерах (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.

 

кадр из фильма «Горная кошка»

кадр из фильма «Замок Фогелед» 

с 22 января

Время: 15:00

Место: Арсенал, киноконцертный зал (левое крыло, 2 этаж).

 

 

Программа показов:

22 января

  • покажут комедию про капитана, которого сослали на пограничную заставу в горах, где он познакомился с дочкой главаря бандитов. Фильм режиссера Эрнста Любича — «Горная Кошка» (1921)

29 января

  • покажут немой немецкий детектив об убийстве и несправедливом обвинении от режиссера Фридриха Мурнау — «Замок Фогелед» (1921)

5 февраля

  • покажут фильм режиссера Роберта Вине, снятый в стиле немецкого киноэкспрессионизма — «Раскольников» (1923). В главных ролях артисты МХТ.

 

Приобрести билеты можно на сайте Арсенала. Стоимость: полный — 300 рублей; льготный — 150 рублей.

 

 

 

 

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