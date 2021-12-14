Премьера супергеройского фильма «Человек-Паук: нет пути домой» в Нижнем Новгороде

Продолжение фильмов о Питере Паркере станет 27-ой(!) по счету картиной в кинематографической вселенной Marvel. Съемки стартовали в октябре 2020 года в Нью-Йорке, а завершились в конце марта 2021 года. Уже феврале 2021 года команда проекта анонсировала название ленты.

Впервые в киноистории Питер Паркер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, чтобы снова скрыть от тайну личности Человека-паука, но это приводит к неожиданным последствиям. Открывается мультивселенная и в нее попадают самые могущественные злодеи, которые когда-либо сражались с Человеком-Пауком. Теперь Питеру предстоит величайшее испытание, которое навсегда изменит будущее всей Мультивселенной.

Актерский состав фильма: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джон Фавро и другие.

Выигранные билеты победитель конкурса от «НН.Собака.ru» «ВКонтакте» сможет использовать на любой сеанс новой истории о Человеке-Пауке с 20 декабря в кинотеатре «Арлекино». Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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