Культовую антиутопию Кубрика «Заводной апельсин» покажут в «Орленке»

С 11 декабря в кинотеатре «Орленок» начнется показ знаковой ленты Стэнли Кубрика — «Заводной апельсин». Экранизацию антиутопии Энтони Берджесса про подростка Алекса, который под «Девятую симфонию» Бетховена погружается в мир грез с насилием покажут в рамках проекта «Специальный показ» на языке оригинала с русскими субтитрами.
Премьера экранизации антиутопии Энтони Берджесса прошла в 1971 году, и критиками фильм был встречен по-разному: одни хвалили постановку и актерские работы, другие порицали неоднозначную идеологию и стилизацию насилия.
Сюжет
Лондон, недалекое будущее. Подросток Алекс, большой поклонник Бетховена, проводит вечера в компании трех друзей, попивая молоко-плюс с наркотиками и устраивая «акты старого доброго ультранасилия». Один из их ночных рейдов заканчивается смертью жертвы, и Алекс попадает в тюрьму. Спустя два года его выбирают в качестве подопытного для инновационной техники лечения преступников, во время которой у них возникает стойкое отвращение к насилию и сексу.
«Заводной апельсин» получил четыре номинации на «Оскар» и семь номинаций на премию Британской киноакадемии. С течением времени «Заводной апельсин» приобрел культовый статус, оказав влияние на молодежную культуру, музыку, моду и кинематограф.
18+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.