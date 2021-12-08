Культовую антиутопию Кубрика «Заводной апельсин» покажут в «Орленке»

Премьера экранизации антиутопии Энтони Берджесса прошла в 1971 году, и критиками фильм был встречен по-разному: одни хвалили постановку и актерские работы, другие порицали неоднозначную идеологию и стилизацию насилия.

Сюжет

Лондон, недалекое будущее. Подросток Алекс, большой поклонник Бетховена, проводит вечера в компании трех друзей, попивая молоко-плюс с наркотиками и устраивая «акты старого доброго ультранасилия». Один из их ночных рейдов заканчивается смертью жертвы, и Алекс попадает в тюрьму. Спустя два года его выбирают в качестве подопытного для инновационной техники лечения преступников, во время которой у них возникает стойкое отвращение к насилию и сексу.

«Заводной апельсин» получил четыре номинации на «Оскар» и семь номинаций на премию Британской киноакадемии. С течением времени «Заводной апельсин» приобрел культовый статус, оказав влияние на молодежную культуру, музыку, моду и кинематограф.

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