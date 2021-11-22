В Парке науки ННГУ стартует фестиваль научного кино «ФАНК». Покажут фильм «Прорыв Джима Эллисона»

Организаторы подготовили кинопоказ об американском иммунологе и Нобелевском лауреате из Техаса — Джиме Эллисоне, который посвятил всю свою жизнь поиску лекарства от рака, который унес жизнь его матери. Его открытия привели к появлению новых методов лечения самых смертоносных видов этой болезни.

Приглашенный лектор — Виктория Турубанова — кандидат биологических наук, ассистент кафедры общей и медицинской генетики Института биологии и биомедицины ННГУ.