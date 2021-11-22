В Парке науки ННГУ стартует фестиваль научного кино «ФАНК». Покажут фильм «Прорыв Джима Эллисона»

Завтра, 23 ноября, пройдет первый кинопоказ в рамках фестиваля научного кино «ФАНК». Покажут фильм об американском иммунологе, который посвятил свою жизнь поиску лекарства от рака.
Организаторы подготовили кинопоказ об американском иммунологе и Нобелевском лауреате из Техаса — Джиме Эллисоне, который посвятил всю свою жизнь поиску лекарства от рака, который унес жизнь его матери. Его открытия привели к появлению новых методов лечения самых смертоносных видов этой болезни.
Приглашенный лектор — Виктория Турубанова — кандидат биологических наук, ассистент кафедры общей и медицинской генетики Института биологии и биомедицины ННГУ.
23 ноября
Время: 18:30
Место: Парк науки (Ульянова, 10б)
Для посещения кинопоказа необходима регистрация. Продолжительность фильма: 90 минут. Вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации или «Мультипасс. Данные требования не распространяются на несовершеннолетних.
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