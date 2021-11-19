Премьера фильма ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» в Нижнем Новгороде

Американо-германский фильм ужасов Йоханнеса Робертса «Обитель зла: Раккун-Сити» выходит на большие экраны 25 ноября. Кинолента — перезагрузка франшизы о зомби-апокалипсисе, основанная на одноименной серии видеоигр. Действия картины происходят в 1998 году и основаны на элементах из первой и второй части игры.
Съемки киноленты стартовали 17 октября 2020 года в Канаде.
Режиссер Йоханнес Робертс возвращается к истокам франшизы «Обитель зла», создавая свою версию борьбы за выживание. В фильме город, где располагалась штаб-квартира фармацевтической корпорации «Амбрелла», превратился в город-призрак. Глубоко под землей осталось великое зло. Когда оно вырвется на свободу, у людей будет единственный шанс выжить — сплотиться и узнать всю правду о корпорации «Амбрелла».
Актерский состав фильма: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф и Донал Лог.
Премьерный предпоказ пройдет 24 ноября в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.
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