Премьера фильма ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» в Нижнем Новгороде

Съемки киноленты стартовали 17 октября 2020 года в Канаде.

Режиссер Йоханнес Робертс возвращается к истокам франшизы «Обитель зла», создавая свою версию борьбы за выживание. В фильме город, где располагалась штаб-квартира фармацевтической корпорации «Амбрелла», превратился в город-призрак. Глубоко под землей осталось великое зло. Когда оно вырвется на свободу, у людей будет единственный шанс выжить — сплотиться и узнать всю правду о корпорации «Амбрелла».

Актерский состав фильма: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф и Донал Лог.

Премьерный предпоказ пройдет 24 ноября в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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