18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Премьера фэнтези «Охотники за привидениями: Наследники» в Нижнем Новгороде

Американский фантастический фильм «Охотники за привидениями: Наследники» выходит на большие экраны 2 декабря. Сюжет киноленты развернется спустя 30 лет после событий предыдущего фильма — «Охотники за привидениями 2».

 

Сюжет фильма развивается спустя 30 лет после второй части франшизы, мать-одиночка с двумя детьми приезжает в маленький городок. Они выясняют, что как-то связаны с охотниками за привидениями, узнают о тайном наследии, оставленном их дедом.

Съемки фильма проходили с июля по октябрь 2019 года.

Актерский состав фильма: Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Логан Ким, Селеста О’Коннор и Энни Поттс.

Премьерный предпоказ пройдет 23 ноября в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

12+

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: