Премьера фэнтези «Охотники за привидениями: Наследники» в Нижнем Новгороде

Сюжет фильма развивается спустя 30 лет после второй части франшизы, мать-одиночка с двумя детьми приезжает в маленький городок. Они выясняют, что как-то связаны с охотниками за привидениями, узнают о тайном наследии, оставленном их дедом.

Съемки фильма проходили с июля по октябрь 2019 года.

Актерский состав фильма: Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Логан Ким, Селеста О’Коннор и Энни Поттс.

Премьерный предпоказ пройдет 23 ноября в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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