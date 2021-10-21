В Городце пройдет кинофестиваль. Среди гостей — Судзиловская, Кабо и Носик

Открытие фестиваля начнется с красной дорожки, после чего гости увидят показы конкурсной программы и посетят творческие встречи с деятелями киноиндустрии. Всего на кинофестивале представят 20 короткометражных фильмов, которые выбрали из 700 работ.

В Городец приедут — режиссер фильмов «Движение вверх» и «Метро» Антон Мегердичев, актрисы — Олеся Судзиловская, Ольга Кузьмина, Ольга Кабо, актеры — Павел Баршак, Александр Носик, Даниил Вахрушев; кастинг-директор проектов «Притяжение», «Т-34», «Лед» Юлия Марина и другие.

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Фото: pexels