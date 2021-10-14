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Фильм «Карман России» к 800-летию Нижнего теперь доступен на YouTube-канале Леонида Парфенова

Масштабная работа — фильм «Карман России», посвященный 8 векам истории Нижнего Новгорода, вышел на YouTube-канале «Парфенон». Нижегородцы увидели эту работу первыми: фильм Парфенова открывал V фестиваль нового российского кино «Горький fest».

 

Полуторачасовая картина затронет 8 веков развития Нижнего Новгорода. С помощью художественных реконструкций и компьютерной графики, зрители смогут наглядно ощутить, какой была каждая эпоха.

Вместе с журналистом Леонидом Парфеновым зритель проделает путь с момента основания города на двух реках до нового IT-статуса Нижнего. Города показан через архитектуру и людей — купцов, творческих деятелей, летчиков, благотворителей, камерных певцов и многих других.

В «Кармане России» отражен вклад столицы Приволжья в историю России, а картинку уникальных ландшафтов Нижнего дополняет архивные фото и видеозаписи.

 

 

 

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