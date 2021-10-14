Фильм «Карман России» к 800-летию Нижнего теперь доступен на YouTube-канале Леонида Парфенова

Полуторачасовая картина затронет 8 веков развития Нижнего Новгорода. С помощью художественных реконструкций и компьютерной графики, зрители смогут наглядно ощутить, какой была каждая эпоха.

Вместе с журналистом Леонидом Парфеновым зритель проделает путь с момента основания города на двух реках до нового IT-статуса Нижнего. Города показан через архитектуру и людей — купцов, творческих деятелей, летчиков, благотворителей, камерных певцов и многих других.

В «Кармане России» отражен вклад столицы Приволжья в историю России, а картинку уникальных ландшафтов Нижнего дополняет архивные фото и видеозаписи.