В Нижнем Новгороде проведут мастер-классы по созданию мультфильмов

В киноцентре «Зарница» проведут два (бесплатных!) мастер-класса по созданию короткометражных анимационных мультфильмов с использованием природных материалов. Два занятия — 27 октября в 14:00 и 16:00.
В мастер-классах смогут принять участие взрослые и дети от 6 лет. Нижегородцы создадут восемь короткометражных анимационных историй с использованием природных материалов.
После съемок мультфильмов в киноцентре «Зарница» организуют премьерный показ созданных работ.
Два мастер-класса пройдут в киноцентре «Зарница» 27 октября в 14:00 и 16:00. Для участия необходимо предъявить — сертификат о вакцинации или «Мультипасс». Запись по телефону: 465-19-18.
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Фото: pexels
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