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Кино и сериалы

Фестиваль документального кино Beat Weekend 2021 объявил программу паблик-токов в Нижнем

С 12 по 24 октября в Нижнем Новгороде пройдут показы программы фестиваля Beat Weekend. Дополнят программу — специальные события с участием московских и локальных экспертов. Серия паблик-токов пройдет на новой площадке фестиваля — в Центре культуры «Рекорд».

 

В культовом нижегородском пространстве — в центре культуры «Рекорд» — пройдет серия паблик-токов.

13 октября

паблик-ток в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина расскажет о новом благоустройстве Нижнего Новгорода

16 октября

перед показом киноальманаха «Лепота» директор школы Наташа Климчук расскажет о русской визуальной культуре с нижегородскими дизайнерами

18 октября

на паблик-токе к фильму «Лоран Гарнье: Электрошок» сооснователь концертного агентства Pop Farm Андрей Саморуков обсудит фестивальную жизнь Нижнего Новгорода

Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

Доступ на все мероприятия по «Мультипассам 800» или QR-кодам с ЕПГУ сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

 

 

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