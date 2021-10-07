Фестиваль документального кино Beat Weekend 2021 объявил программу паблик-токов в Нижнем

В культовом нижегородском пространстве — в центре культуры «Рекорд» — пройдет серия паблик-токов.

13 октября

паблик-ток в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина расскажет о новом благоустройстве Нижнего Новгорода

16 октября

перед показом киноальманаха «Лепота» директор школы Наташа Климчук расскажет о русской визуальной культуре с нижегородскими дизайнерами

18 октября

на паблик-токе к фильму «Лоран Гарнье: Электрошок» сооснователь концертного агентства Pop Farm Андрей Саморуков обсудит фестивальную жизнь Нижнего Новгорода

Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

Доступ на все мероприятия по «Мультипассам 800» или QR-кодам с ЕПГУ сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.