В Арсенале покажут программу фестиваля польских фильмов «Висла»

В этом году зрители увидят дебюты и новые картины авторов, которые уже успели собрать богатую коллекцию кинопремий. На фестивале традиционно покажут не только мейнстримное кино, но и авторское. В этом году фестиваль бесплатный, прийти на показы можно по регистрации на сайте.

В программе фестиваля:

7 октября в 19:00 — «Икар.Легенда Метека Коша» — Метек потерял зрение еще в детстве. Оказавшись в приюте для слепых, мальчик осознал, что музыка может стать для него способом познания мира.

8 октября в 19:00 — «Марийка» — кинолента о пятидесятилетней Марии. Она проводит время в основном в своей квартире, среди обветшалых статуэток Девы Марии, читая любовные романы и принимая длительные ванны при свечах. Накануне своего 50-летия жизнь Мэри начинает принимать совершенно неожиданный поворот.

9 октября в 15:00 — «Eastern» — полнометражный дебют Петра Адамского, одновременно режиссера и художника по визуальным эффектам. В своем дебюте он создает видение мира, в котором жизнь людей регулируется радикальным и строгим кодексом крови.

10 октября в 15:00 — «Планета синглов 3» — море эмоций, смеха и сюрпризов в рассказе о том, что любовь в разные периоды нашей жизни означают совсем разные вещи.

12 октября в 19:00 — «Интериор» — Мужчина, обманутый своим боссом, крадет его машину и отправляется в отчаянную прогулку. Женщина, служащая ратуши, в какой-то момент должна выбрать между своей карьерой и честностью. Наконец, в день празднования они наконец встречаются. Изменит ли это что-нибудь для них?

13 октября в 19:00 — «Кит из Лорино» — на суровой земле Чукотки выживают лишь сильнейшие. Чукчи, лишенные мудрости предков и надежды на будущее, с трудом поддерживают свое существование. Китобойный промысел – один из последних источников жизни для народа Чукотки, но и его судьбе угрожает опасность.

15 октября в 19:00 — «Убей это и покинь город» — спасаясь от отчаяния после потери самых дорогих ему людей, мужчина прячется в безопасной стране воспоминаний. С годами город вырастает в его воображении.

16 октября в 15:00 — «Как можно дальше отсюда» — семнадцатилетняя девчонка — совсем не подарок для родителей. Ее отец уезжает на заработки в Ирландию, где погибает на стройке. Юной Оле приходится отправиться в причудливое путешествие с целью доставить в Польшу отцовский прах.

17 октября в 15:00 — «На лодзи по Висле» — блок короткометражек студентов киношколы Лодзи

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